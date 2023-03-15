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По Харькову из-за границы ударили российские ракеты: били по критической инфраструктуре

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 10:24
По Харькову из-за границы ударили российские ракеты: били по критической инфраструктуре - Фото
Харьков после ракетных ударов (иллюстративный скриншот из видео Volodymyr Zolkin)

Армия страны-террориста России нанесла ракетные удары по Харькову из Белгородской области. О новой атаке оккупантов написал глава местной областной военной администрации Олег Синегубов, о пусках ракет пишут в белгородских пабликах местные жители.

"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", – без подробностей написал руководитель Харьковской ОВА.

Время взрывов – около 10:15-10:19 утра.

ДОПОЛНЕНО в 10:44. Враг снова ударил по гражданской инфраструктуре города, добавил Синегубов. Предварительно без пострадавших. На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются.

Новость будет обновлена информацией по мере ее поступления.

СПРАВКА. Армия страны-террориста России с начала полномасштабного вторжения в начале 2022 года активно наносит ракетные удары по приграничным городам и поселкам. После перепрограммирования комплексов С-300/400 враг бьет противоракетами по объектам на земле – в ХарьковеЗапорожьеНиколаевеКраматорске и других городах, расположенных относительно недалеко от линии фронта. Сверхзвуковые ракеты ПВО ВСУ пока сбивать не может. Но ситуация вскоре должна поменяться.

Армия РФ едва ли не ежедневно наносит удары по Харькову и области из зенитно-ракетных комплексов С-300, значительно реже – из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" или "Точка-У".

Смотрите видео: Россияне нанесли удар по России: ракета С-300 упала рядом с местом пуска

Євген Пилипенко
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война оккупанты ракетный удар С-300 Харьков Белгород
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