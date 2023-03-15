По Харькову из-за границы ударили российские ракеты: били по критической инфраструктуре
Армия страны-террориста России нанесла ракетные удары по Харькову из Белгородской области. О новой атаке оккупантов написал глава местной областной военной администрации Олег Синегубов, о пусках ракет пишут в белгородских пабликах местные жители.
"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", – без подробностей написал руководитель Харьковской ОВА.
Время взрывов – около 10:15-10:19 утра.
ДОПОЛНЕНО в 10:44. Враг снова ударил по гражданской инфраструктуре города, добавил Синегубов. Предварительно без пострадавших. На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются.
Новость будет обновлена информацией по мере ее поступления.
Армия РФ едва ли не ежедневно наносит удары по Харькову и области из зенитно-ракетных комплексов С-300, значительно реже – из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" или "Точка-У".
- В начале 2023 года РФ ударила по Киеву из Брянской области ракетами С-400.
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