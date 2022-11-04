Россия ночью ударила ракетами С-300 по Николаеву и Запорожскому району: есть разрушения
04.11.2022, 10:32
Ракетный удар по Николаеву (фото - Дмитрий Плетенчук, пресс-офицер Николаевской ОВА)
Армия Рф ночью нанесла ракетный удар по Николаеву, сообщает мэр города Александр Сенкевич.
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Обстрел произошел около 23:30, оккупанты били ракетами С-300. Разрушено одно складское помещение, еще на одном произошел пожар. Повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили. Без пострадавших.
Кроме того, 3 ноября оккупанты обстреляли Первомайскую, Широковскую и Березнеговатскую общины, сообщил глава ОВА Виталий Ким.
Также оккупанты ударили ракетами С-300 по Запорожскому району, сообщает глава ОВА Александр Старух. Была повреждена газовая труба – спасатели потушили пожар.
- 1 ноября армия России разрушила ракетным ударом учебные заведения и дома в Николаеве.
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