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Россия ночью ударила ракетами С-300 по Николаеву и Запорожскому району: есть разрушения

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 10:32
Россия ночью ударила ракетами С-300 по Николаеву и Запорожскому району: есть разрушения - Фото
Ракетный удар по Николаеву (фото - Дмитрий Плетенчук, пресс-офицер Николаевской ОВА)

Армия Рф ночью нанесла ракетный удар по Николаеву, сообщает мэр города Александр Сенкевич.

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Обстрел произошел около 23:30, оккупанты били ракетами С-300. Разрушено одно складское помещение, еще на одном произошел пожар. Повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили. Без пострадавших.

Кроме того, 3 ноября оккупанты обстреляли Первомайскую, Широковскую и Березнеговатскую общины, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Также оккупанты ударили ракетами С-300 по Запорожскому району, сообщает глава ОВА Александр Старух. Была повреждена газовая труба – спасатели потушили пожар.

  • 1 ноября армия России разрушила ракетным ударом учебные заведения и дома в Николаеве.

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Марко Сировой
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ракетный удар С-300 Николаев Запорожье ракеты армия рф
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