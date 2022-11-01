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Зеленский показал видео после удара по Николаеву: Такие переговоры вы нам предлагаете? видео

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 12:20
Ракетный удар по Николаеву, 1 ноября (скриншот видео Владимира Зеленского)
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Россия бьет ракетами С-300 по домам и университетам, а потом предлагает переговоры. Финалом для террористов станет поражение и наказание, написал в Facebook президент Владимир Зеленский.

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Он опубликовал кадры с места ракетного удара в Николаеве, где пострадали дома, общежития и университеты.

По его словам, "русский мир" несет украинцам боль, страдания и разрушения.

"Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы. Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления", – подытожил президент.

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Марко Сировой
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Владимир Зеленский война переговоры ракетный удар С-300 Николаев ракеты армия рф войска россии
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