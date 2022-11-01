Россия бьет ракетами С-300 по домам и университетам, а потом предлагает переговоры. Финалом для террористов станет поражение и наказание, написал в Facebook президент Владимир Зеленский.
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Он опубликовал кадры с места ракетного удара в Николаеве, где пострадали дома, общежития и университеты.
По его словам, "русский мир" несет украинцам боль, страдания и разрушения.
"Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы. Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления", – подытожил президент.
- Россия около полуночи ударила по Николаеву ракетами С-300. Разрушены дома, учреждения образования, погибла женщина.
- Также ночью РФ атаковала дронами гражданские объекты в Днепре и Полтаве.
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