Россия бьет ракетами С-300 по домам и университетам, а потом предлагает переговоры. Финалом для террористов станет поражение и наказание, написал в Facebook президент Владимир Зеленский.

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Он опубликовал кадры с места ракетного удара в Николаеве, где пострадали дома, общежития и университеты.

По его словам, "русский мир" несет украинцам боль, страдания и разрушения.

"Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы. Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления", – подытожил президент.

Россия около полуночи ударила по Николаеву ракетами С-300. Разрушены дома, учреждения образования, погибла женщина.

Также ночью РФ атаковала дронами гражданские объекты в Днепре и Полтаве.

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Марко Сировой

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