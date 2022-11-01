В Полтаве и Днепре – взрывы на фоне воздушной тревоги

На фоне воздушной тревоги в Полтаве в 01:53–01:54 ночи и немного позднее (02:10–02:11) в Днепре погремели взрывы. Это подтвердили LIGA.net местные жители областных центров. По Полтаве спустя несколько минут после взрывов написал и глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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"В Полтаве были слышны взрывы. Остаемся в укрытиях. Подробная информация будет позже", – сообщил глава области.

Неизвестно, чем атаковал враг – ракетами или закупленными у Ирана барражирующими боеприпасами Shahed-136. Вероятно, это второй вариант, – в местных пабликах пишут о характерном "мопедном" звуке работы двигателя БПЛА перед взрывами в обеих городах.

Около 02:50 в Полтаве снова слышали звук взрыва.

ДОПОЛНЕНО в 03:19. Лунин пишет, что над Полтавской областью силы ПВО сбили три беспилотника врага, но еще несколько фиксируют .

Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.

Вчера, 31 октября, армия страны-террориста России применила для ударов по гражданским объектам 55 крылатых ракет Х-101, одну управляемую авиаракету Х-59, 22 зенитных ракеты к комплексам С-300, четыре Shahеd-136 и один БПЛА Ланцет-3.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что во время этой атаки удалось сбить "45 из 55" запущенных ракет.

Євген Пилипенко

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