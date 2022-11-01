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В Полтаве и Днепре – взрывы на фоне воздушной тревоги

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 02:24
В Полтаве и Днепре – взрывы на фоне воздушной тревоги - Фото
Полтава (скриншот)

На фоне воздушной тревоги в Полтаве в 01:53–01:54 ночи и немного позднее (02:10–02:11) в Днепре погремели взрывы. Это подтвердили LIGA.net местные жители областных центров. По Полтаве спустя несколько минут после взрывов написал и глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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"В Полтаве были слышны взрывы. Остаемся в укрытиях. Подробная информация будет позже", – сообщил глава области.

Неизвестно, чем атаковал враг – ракетами или закупленными у Ирана барражирующими боеприпасами Shahed-136. Вероятно, это второй вариант, – в местных пабликах пишут о характерном "мопедном" звуке работы двигателя БПЛА перед взрывами в обеих городах.

Около 02:50 в Полтаве снова слышали звук взрыва.

ДОПОЛНЕНО в 03:19. Лунин пишет, что над Полтавской областью силы ПВО сбили три беспилотника врага, но еще несколько фиксируют .

Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.

Євген Пилипенко
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