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78 ракет за сутки. Залужный рассказал о масштабе российской воздушной атаки на Украину

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 23:20
78 ракет за сутки. Залужный рассказал о масштабе российской воздушной атаки на Украину - Фото
Фото: ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что в понедельник, 31 октября, Россия применила для ударов по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101, одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к комплексам С-300, четыре беспилотника Shahеd-136 и один беспилотник Ланцет-3.

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"Выдержали бы другие страны такое давление?" – риторически спросил он в Facebook.

Главком отметил, что Украина девятый год ведет войну против страны, площадь которой в 28 раз больше, население – в четыре раза, а военный потенциал кратно превышает украинские возможности.

"Не знаю, кто как, но мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю. Победа дается нам очень тяжело. Но она непременно будет", – пообещал Залужный.

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Андрій Водяний
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Валерий Залужный ракетный удар война Россия
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