78 ракет за сутки. Залужный рассказал о масштабе российской воздушной атаки на Украину

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что в понедельник, 31 октября, Россия применила для ударов по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101, одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к комплексам С-300, четыре беспилотника Shahеd-136 и один беспилотник Ланцет-3.

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"Выдержали бы другие страны такое давление?" – риторически спросил он в Facebook.

Главком отметил, что Украина девятый год ведет войну против страны, площадь которой в 28 раз больше, население – в четыре раза, а военный потенциал кратно превышает украинские возможности.

"Не знаю, кто как, но мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю. Победа дается нам очень тяжело. Но она непременно будет", – пообещал Залужный.

Армия РФ утром нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты по разным регионам, в частности под Киевом.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что во время утренней атаки удалось сбить 45 из 55 запущенных ракет.

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Андрій Водяний

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