Россия ночью ударила ракетами по Николаеву: разрушены дома и учебные заведения – фото

Армия России ночью нанесла ракетный удар по Николаеву – разрушены дома и учебные заведения, есть погибшая. Об этом сообщают мэр города Александр Сенкевич и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Обстрел был около полуночи, оккупанты использовали ракеты С-300. В результате удара частично разрушено здание учебного заведения, полностью разрушен двухэтажный жилой дом, еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и обломков произошел пожар.

Одна ракета попала и повредила Первую украинскую гимназию имени Аркаса, уточняет Тимошенко. Еще три ракеты попали по территории Николаевского политехнического колледжа – частично разрушено четырехэтажное здание.

Спасатели достали из-под завалов двух человек, одна женщина погибла, ранены пятеро человек. Также оказана помощь 12 людям, которые были заблокированы в квартирах.

Кроме того, повреждены окна, двери и крыши в нескольких домах. В медицинском учреждении выбиты деревянные плиты, которыми зашивали окна после предыдущего обстрела.

Ночью РФ атаковала дронами гражданские объекты в Днепре и Полтаве.

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