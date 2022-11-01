Россия ночью ударила ракетами по Николаеву: разрушены дома и учебные заведения – фото

Армия России ночью нанесла ракетный удар по Николаеву – разрушены дома и учебные заведения, есть погибшая. Об этом сообщают мэр города Александр Сенкевич и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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Обстрел был около полуночи, оккупанты использовали ракеты С-300. В результате удара частично разрушено здание учебного заведения, полностью разрушен двухэтажный жилой дом, еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и обломков произошел пожар.
Одна ракета попала и повредила Первую украинскую гимназию имени Аркаса, уточняет Тимошенко. Еще три ракеты попали по территории Николаевского политехнического колледжа – частично разрушено четырехэтажное здание.
Спасатели достали из-под завалов двух человек, одна женщина погибла, ранены пятеро человек. Также оказана помощь 12 людям, которые были заблокированы в квартирах.
Кроме того, повреждены окна, двери и крыши в нескольких домах. В медицинском учреждении выбиты деревянные плиты, которыми зашивали окна после предыдущего обстрела.
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