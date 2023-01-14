Россияне нанесли четыре удара по Харькову. Били из С-300 по инфраструктуре — Терехов

Российские оккупанты нанесли четыре удара по Индустриальному району Харькова ракетами комплекса С-300. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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По его словам, утром противник обстрелял областной центр — по предварительным данным, зафиксировано четыре прилета ракет С-300 в Индустриальном районе.

Россияне били по инфраструктуре. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Местные паблики также сообщают, что в городе временно остановилась работа метро.

Утром 9 января оккупанты ударили ракетами ЗРК С-300 по рынку в освобожденном поселке Шевченково в Харьковской области: две женщины погибли, есть несколько раненых.

Вечером 10 января россияне ударили по складу пиротехники в Харькове, произошла детонация.

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Дмитро Гриниченко

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