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Россияне нанесли четыре удара по Харькову. Били из С-300 по инфраструктуре — Терехов

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 08:09
Россияне нанесли четыре удара по Харькову. Били из С-300 по инфраструктуре — Терехов - Фото
Игорь Терехов (Фото: горсовет Харькова)

Российские оккупанты нанесли четыре удара по Индустриальному району Харькова ракетами комплекса С-300. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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По его словам, утром противник обстрелял областной центр — по предварительным данным, зафиксировано четыре прилета ракет С-300 в Индустриальном районе.

Россияне били по инфраструктуре. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Местные паблики также сообщают, что в городе временно остановилась работа метро. 

  • Утром 9 января оккупанты ударили ракетами ЗРК С-300 по рынку в освобожденном поселке Шевченково в Харьковской области: две женщины погибли, есть несколько раненых.
  • Вечером 10 января россияне ударили по складу пиротехники в Харькове, произошла детонация.

Читайте также: Россияне ударили по Харьковской области: погибли две женщины

Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар Харьков обстрелы игорь терехов
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