Россияне нанесли четыре удара по Харькову. Били из С-300 по инфраструктуре — Терехов
14.01.2023, 08:09
Игорь Терехов (Фото: горсовет Харькова)
Российские оккупанты нанесли четыре удара по Индустриальному району Харькова ракетами комплекса С-300. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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По его словам, утром противник обстрелял областной центр — по предварительным данным, зафиксировано четыре прилета ракет С-300 в Индустриальном районе.
Россияне били по инфраструктуре. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
Местные паблики также сообщают, что в городе временно остановилась работа метро.
- Утром 9 января оккупанты ударили ракетами ЗРК С-300 по рынку в освобожденном поселке Шевченково в Харьковской области: две женщины погибли, есть несколько раненых.
- Вечером 10 января россияне ударили по складу пиротехники в Харькове, произошла детонация.
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