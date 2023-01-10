Россияне наносят удары по Харькову, в городе звучат взрывы – глава военной администрации

Российские оккупанты наносят удары по Харькову, жителей города просят не выходить из укрытий. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, жителям областного центра и всего региона необходимо быть в укрытиях.

Он отметил, что россияне снова бьют по Харькову. Подробностей чиновник пока не озвучил.

Местные паблики пишут о ряде громких взрывов в городе – возможны удары из комплексов С-300 с территории Белгородской области РФ. О возможных разрушениях или пострадавших пока неизвестно.

Утром 9 января оккупанты ударили ракетами ЗРК С-300 по рынку в освобожденном поселке Шевченково в Харьковской области: две женщины погибли, есть несколько раненых.

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Дмитро Гриниченко

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