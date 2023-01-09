Россияне ударили ракетами из С-300 по рынку в поселке на Купянском направлении

Утром 9 января российские оккупанты ударили предположительно ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300 по рынку в освобожденном пгт Шевченково. Об этом пишет глава военной областной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

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"Враг снова наносит ракетные удары по Харьковщине. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно с ЗРК С-300) по местному рынку", – написал он.

На месте работают все экстренные службы.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

ДОПОЛНЕНО в 09:43. По данным областного центра экстренной медицинской помощи, пострадали семь мирных жителей, среди них – 13-летняя девочка.

Около месяца назад РФ дважды ударила ракетами по Шевченково.

8 января 2023 года Россия обстреляла ракетами Краматорск и Константиновку в Донецкой области: никуда не попали, но сообщили своей аудитории в РФ, как "убили 600 военнослужащих ВСУ", чтобы перебить волну страха после уничтожения такого же количества мобилизованных россиян во временно оккупированной Макеевке.

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Євген Пилипенко

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