Россия обстреляла ракетами Краматорск и Константиновку в Донецкой области – фото
08.01.2023, 08:14
Фото - Павел Кириленко/Telegram
Российские войска в ночь на 8 января обстреляли ракетами Краматорск и Константиновку в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко.
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По его словам, в Краматорске пострадало учебное заведение и промышленный объект, в Константиновке удар пришелся на промышленную зону.
По предварительной информации, погибших и раненых нет.
Перед этим под вражеским огнем оказались Курахово и поселок Кураховка. Там в результате обстрела были повреждены частные дома и сети, обеспечивающие Кураховскую общину теплом.
- 2 января Россия нанесла ракетный удар по Дружковке, в результате чего была разрушена ледовая арена.
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