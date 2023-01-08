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Россия обстреляла ракетами Краматорск и Константиновку в Донецкой области – фото

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2023, 08:14
Россия обстреляла ракетами Краматорск и Константиновку в Донецкой области – фото - Фото
Фото - Павел Кириленко/Telegram

Российские войска в ночь на 8 января обстреляли ракетами Краматорск и Константиновку в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, в Краматорске пострадало учебное заведение и промышленный объект, в Константиновке удар пришелся на промышленную зону.

По предварительной информации, погибших и раненых нет.

Россия обстреляла ракетами Краматорск и Константиновку в Донецкой области – фото

Россия обстреляла ракетами Краматорск и Константиновку в Донецкой области – фото

Россия обстреляла ракетами Краматорск и Константиновку в Донецкой области – фото

Перед этим под вражеским огнем оказались Курахово и поселок Кураховка. Там в результате обстрела были повреждены частные дома и сети, обеспечивающие Кураховскую общину теплом.

Андрій Водяний
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Донецкая область война краматорск ракетный удар константиновка
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