Россия ракетой уничтожила ледовую арену ХК "Донбасс" в Дружковке

Армия России уничтожили ледовую арену "Альтаир" в Дружковке – домашний стадион хоккейного клуба "Донбасс". Об этом сообщает пресс-служба ХК.

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Ракетный удар по центру Дружковки и Яковлевке РФ нанесла ночью 2 января, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Ранены два человека.

В результате ударов была уничтожена ледовая арена "Альтаир" – с 2014 года она была домашним стадионом для ХК "Донбасс". На ее базе работала ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию, арена принимала соревнования, мероприятия и была местом отдыха в Дружковке.

"Альтаир" стала третьим стадионом, который потерял ХК "Донбасс" из-за российских оккупантов. Ранее он лишился Дворца спорта "Дружба" и Mariupol Ice Center.

В ночь на 2 января ПВО сбила все 39 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые Россия запустила по Украине.

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Марко Сировой

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