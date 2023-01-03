UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ракетой уничтожила ледовую арену ХК "Донбасс" в Дружковке

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 06:38
Россия ракетой уничтожила ледовую арену ХК
Ледовая арена ''Альтаир'', Дружковка (фото - ХК ''Донбасс'')

Армия России уничтожили ледовую арену "Альтаир" в Дружковке – домашний стадион хоккейного клуба "Донбасс". Об этом сообщает пресс-служба ХК.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ракетный удар по центру Дружковки и Яковлевке РФ нанесла ночью 2 января, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Ранены два человека.

В результате ударов была уничтожена ледовая арена "Альтаир" – с 2014 года она была домашним стадионом для ХК "Донбасс". На ее базе работала ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию, арена принимала соревнования, мероприятия и была местом отдыха в Дружковке.

"Альтаир" стала третьим стадионом, который потерял ХК "Донбасс" из-за российских оккупантов. Ранее он лишился Дворца спорта "Дружба" и Mariupol Ice Center.

Читайте также: Россия впервые вела ракетный обстрел c кораблей в Каспийском море – спикер ВСУ

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ледовая арена война ракетный удар стадион ракета армия рф дружковка хк донбасс альтаир
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 