ПВО сбила 16 "шахедов" и ракету на юге и в центре. Над всей Украиной уничтожено 39 дронов

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Украинские военные ночью сбили 16 дронов-камикадзе Shahed-136 и одну ракету в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях и в районе Умани. Об этом сообщают воздушное командование "Восток" и оперативное командование "Юг".

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Над Днепропетровской и Запорожской областями шесть "шахедов" и одна ракета Х-59МК2 были уничтожены силами авиации и зенитных ракетных войск. Еще три "шахеда" сбила ПВО Сухопутных сил.

Над Николаевской областью шесть Shahed-136 сбили силы ПВО, еще один – Нацгвардия. Также был сбит "шахед" в районе Умани.

ДОПОЛНЕНО В 08:40. По данным Воздушных сил, ночью над Украиной уничтожили все 39 "шахедов", два беспилотника "Орлан-10" и ракету Х-59.

Также в ночь на 2 января ПВО сбила 22 цели над Киевом. В результате удара России повреждены энергетические объекты.

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Марко Сировой

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