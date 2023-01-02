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Ночная атака на Киев. ПВО сбила 20 целей, повреждены объекты энергетики

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 06:39
Ночная атака на Киев. ПВО сбила 20 целей, повреждены объекты энергетики - Фото
Удар по Киеву, 2 января (фото - КГВА)

Во время воздушной атаки России в ночь на 2 января ПВО сбила над Киевом около 20 целей. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Воздушная тревога в Киеве длилась с 23:38 до 03:46. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбила над столицей около 20 целей. Данные уточняются.

Но были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, пишет мэр Виталий Кличко. В городе – аварийные отключения электроэнергии, есть обесточенные объекты теплоснабжение. Воду в столице подают в штатном режиме.

Кроме того, по предварительным данным в Деснянском районе обломки повредили балконы и окна в многоэтажке, пожара не было. 19-летний мужчина получил резаную рану стопы, наступив на стекло. Его направили в травмпункт.

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Марко Сировой
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