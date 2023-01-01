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В новогоднюю ночь ПВО сбила 45 "шахедов". Есть прилет в Киевской области

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 09:02
В новогоднюю ночь ПВО сбила 45
Фото: Генштаб ВСУ

В новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны Украины сбили 45 российских беспилотников-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

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13 дронов были сбиты до полуночи, 32 – после.

"Испортить праздник украинцам не получилось", – говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь ПВО сбила 45 "шахедов". Есть прилет в Киевской области

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил, что россияне этой ночью снова целились в объекты энергетической инфраструктуры.

"Предварительно, без пострадавших. Есть повреждение объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах сбитий работали экстренные службы", – говорится в сообщении.

Андрій Водяний
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