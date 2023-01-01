В новогоднюю ночь ПВО сбила 45 "шахедов". Есть прилет в Киевской области
01.01.2023, 09:02
Фото: Генштаб ВСУ
В новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны Украины сбили 45 российских беспилотников-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
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13 дронов были сбиты до полуночи, 32 – после.
"Испортить праздник украинцам не получилось", – говорится в сообщении.
Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил, что россияне этой ночью снова целились в объекты энергетической инфраструктуры.
"Предварительно, без пострадавших. Есть повреждение объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах сбитий работали экстренные службы", – говорится в сообщении.
- Киевская городская военная администрация утром 1 января сообщила, что силам ПВО удалось сбить 32 воздушных целей во время четырехчасового российского налета на Киев в новогоднюю ночь. На фото, которые публиковала КГВА, были не только дроны, но и обломки ракет.
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