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В Киеве и области вскоре после полуночи прогремели взрывы – ракетная атака, работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 00:39
В Киеве и области вскоре после полуночи прогремели взрывы – ракетная атака, работает ПВО - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net
обновлено

Вскоре после полуночи 1 января в Киевской области прогремели взрывы. Спустя несколько минут звуки взрывов были зафиксированы и в Киеве.

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Воздушная тревога сработала уже после этого.

На данный момент неизвестно – это работает ПВО, "прилеты" барражирующих боеприпасов Shahed-131/136 или какая-то другая причина.

К 00:35 тревога распространилась на всю материковую территорию Украины – значит, ракетная опасность.

00:41. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба: "Киевская область. Работает ПВО. Находитесь в безопасных местах. Все будет Украина".

00:48. Кличко с опозданием: "В столице слышны взрывы, работает ПВО".

00:54. Киевский гарнизон сообщает о ракетной атаке на столицу. Работает ПВО. Обломками уничтоженной ракеты повреждены авто в Шевченковском районе Киева.

01:09. Ситуация в столице от Кличко: "Взрывы в Голосеевском и Шевченковском районах столицы. В Шевченковском обломок ракеты упал на автомобиль Volkswagen и повредил капот авто. Жертв и пострадавших предварительно нет".

Новость дополняется...

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Євген Пилипенко
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