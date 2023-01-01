В Киеве и области вскоре после полуночи прогремели взрывы – ракетная атака, работает ПВО
Вскоре после полуночи 1 января в Киевской области прогремели взрывы. Спустя несколько минут звуки взрывов были зафиксированы и в Киеве.
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Воздушная тревога сработала уже после этого.
На данный момент неизвестно – это работает ПВО, "прилеты" барражирующих боеприпасов Shahed-131/136 или какая-то другая причина.
К 00:35 тревога распространилась на всю материковую территорию Украины – значит, ракетная опасность.
00:41. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба: "Киевская область. Работает ПВО. Находитесь в безопасных местах. Все будет Украина".
00:48. Кличко с опозданием: "В столице слышны взрывы, работает ПВО".
00:54. Киевский гарнизон сообщает о ракетной атаке на столицу. Работает ПВО. Обломками уничтоженной ракеты повреждены авто в Шевченковском районе Киева.
01:09. Ситуация в столице от Кличко: "Взрывы в Голосеевском и Шевченковском районах столицы. В Шевченковском обломок ракеты упал на автомобиль Volkswagen и повредил капот авто. Жертв и пострадавших предварительно нет".
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