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Воздушные силы показали видео, как украинские зенитчики уничтожили российскую ракету видео

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 21:13
Видео: Воздушное командование "Центр"
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Воздушное командование "Центр" опубликовало видео уничтожения российской ракеты во время сегодняшней массированной атаки РФ.

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"Зенитные ракетные войска воздушного командования "Центр" стойко и точно уничтожают вражеские ракеты", – сказано в подписи к видео.

Как сообщал главком ВСУ Валерий Залужный, украинская ПВО сегодня сбила 12 из более 20 российских ракет.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если бы не работа украинских сил ПВО, жертв сегодня было бы намного больше, и это очередное доказательство для мира, что нужно увеличивать военную помощь Украине.

По данным киевских властей, в результате российской атаки на гражданские объекты столицы один человек погиб, 20 – пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.

Смотрите также: РФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столице

Оксана Житнюк
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война пво ракетный удар
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