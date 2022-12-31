Российские террористы выпустили по Украине более 20 ракет: 12 из них сбила ПВО – Залужный
31.12.2022, 16:22
Уничтожение крылатой ракеты российских оккупантов из ЗСУ Gepard (скриншот)
Перед Новым годом страна-террорист Россия запустила по Украине более 20 крылатых ракет, 12 из них сбили украинские Силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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Он сказал, что сегодня государство-террорист снова нанесло массированный ракетный удар по гражданским объектам.
Предварительно, по словам Залужного, противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.
Силы ПВО уничтожили 12 крылатых ракет. Шесть ракет сбиты в Киевской области, пять – в Житомирской, одна – в Хмельницкой.
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