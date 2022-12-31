Российские террористы выпустили по Украине более 20 ракет: 12 из них сбила ПВО – Залужный

Перед Новым годом страна-террорист Россия запустила по Украине более 20 крылатых ракет, 12 из них сбили украинские Силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Он сказал, что сегодня государство-террорист снова нанесло массированный ракетный удар по гражданским объектам.

Предварительно, по словам Залужного, противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Силы ПВО уничтожили 12 крылатых ракет. Шесть ракет сбиты в Киевской области, пять – в Житомирской, одна – в Хмельницкой.

Перед Новым годом Россия решила в очередной раз атаковать Украину ракетами: здесь полная хронология событий. В некоторых областях начались экстренные отключения света.

В Киеве в результате массированных ракетных ударов оккупантов погиб один человек, 14 человек госпитализированы.

Оксана Житнюк

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