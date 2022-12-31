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Российские террористы выпустили по Украине более 20 ракет: 12 из них сбила ПВО – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 16:22
Российские террористы выпустили по Украине более 20 ракет: 12 из них сбила ПВО – Залужный - Фото
Уничтожение крылатой ракеты российских оккупантов из ЗСУ Gepard (скриншот)

Перед Новым годом страна-террорист Россия запустила по Украине более 20 крылатых ракет, 12 из них сбили украинские Силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Он сказал, что сегодня государство-террорист снова нанесло массированный ракетный удар по гражданским объектам.

Предварительно, по словам Залужного, противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Силы ПВО уничтожили 12 крылатых ракет. Шесть ракет сбиты в Киевской области, пять – в Житомирской, одна – в Хмельницкой.

Оксана Житнюк
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крылатая ракета война пво ракетный удар Валерий Залужный
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