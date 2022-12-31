UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
31.12.2022, 19:14

РФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столице

Цей матеріал також доступний українською
1 / 13
РФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столице
РФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столице
РФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столицеРФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столице

В результате сегодняшней массированной ракетной атаки россиян есть попадания в трех районах Киева. LIGA.net побывала на местах прилетов вражеских ракет в столице.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На фото – последствия обстрелов Дворца "Украина" и Протасового Яра.

Как сообщал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, во Дворце "Украина" в новогодние дни обычно находятся родители с детьми, однако сегодня там чудом не было детей.

По данным киевских властей, в результате российской атаки на гражданские объекты столицы один человек погиб, 20 – пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.

Читайте также: Зеленский: Сегодняшня ракетная атака – не итог года, а итог судьбы РФ. Прощения не будет

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: война, киев, ракетный удар, протасов яр, дворец украина
Еще по теме
Популярные фото
Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фото
Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фото
Чтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фото
Чтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фото
Последствия падения обломков российской ракеты в Киеве: фоторепортаж
Последствия падения обломков российской ракеты в Киеве: фоторепортаж
Материалы по теме
Киев атакован: три удара россиян по объекту энергетики на левом берегу Днепра
Киев Киев атакован: три удара россиян по объекту энергетики на левом берегу Днепра
В Киеве взрывы. Ракеты попали по Шевченковскому району – фото, видео
В Киеве взрывы. Ракеты попали по Шевченковскому району – фото, видео
Популярное
фото/видео
Подоляк – россиянам: Пожелайте себе коллективного ума, чтобы осознать, какая вы мерзость
Подоляк – россиянам: Пожелайте себе коллективного ума, чтобы осознать, какая вы мерзость
РФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столице
РФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столице 19:14
Зеленский: Сегодняшня ракетная атака – не итог года, а итог судьбы РФ. Прощения не будет
Зеленский: Сегодняшня ракетная атака – не итог года, а итог судьбы РФ. Прощения не будет 17:56
Резников попросил у Санты больше оружия для Украины – видео
Резников попросил у Санты больше оружия для Украины – видео 15:45
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 