РФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столице

В результате сегодняшней массированной ракетной атаки россиян есть попадания в трех районах Киева. LIGA.net побывала на местах прилетов вражеских ракет в столице.

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На фото – последствия обстрелов Дворца "Украина" и Протасового Яра.

Как сообщал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, во Дворце "Украина" в новогодние дни обычно находятся родители с детьми, однако сегодня там чудом не было детей.

По данным киевских властей, в результате российской атаки на гражданские объекты столицы один человек погиб, 20 – пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.

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