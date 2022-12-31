Президент Владимир Зеленский после сегодняшней массированной ракетной атаки россиян, в результате которой есть погибший и десятки пострадавших, заявил, что этот очередной акт террора не стал итогом года, но стал итогом судьбы России.

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"Это не итог года, как бы этого не хотели террористы. Это итог судьбы самой же России. Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдают приказы на такие удары, те, кто совершают их, не получат помилования, мягко говоря", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что предновогодняя ракетная атака россиян была направлена именно против украинского народа.

"Это сделали нелюди. Нелюди проиграют. Мы с вами это знаем, террористам этого уже не изменить. На Пасху они делали такие удары, на рождество, на Новый год. Они называют себя христианами, очень кичатся своим православием, но они за дьявола. Они за него и с ним", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что все службы сейчас работают над устранением последствий очередной ракетной атаки россиян в Киеве, Хмельницком, Запорожье, Николаеве.

Он отметил, что если бы не украинские силы противовоздушно обороны, потерь было бы намного больше. Глава государства считает, что это очередное доказательство для мира: необходимо увеличивать поддержку Украины оружием.

Президент поблагодарил партнеров за уже поставленные системы ПВО и напомнил, что в следующем году Украина получит Patriot.

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Оксана Житнюк

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