Кулеба: Путин "празднует" Новый год, убивая людей. Россию надо выгнать из Совбеза ООН
31.12.2022, 17:13
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после сегодняшней массированной ракетной атаки россиян, в результате которой есть погибший и десятки пострадавших, в очередной раз призвал исключить РФ из Совета Безопасности ООН.
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Глава МИД подчеркнул, что на этот раз массированный ракетный удар России был намеренно нацелен на жилые районы, а не на украинскую энергетическую инфраструктуру.
"Военный преступник Путин "празднует" Новый год, убивая людей. Россию надо выгнать из Совета Безопасности ООН, место в котором она всегда занимала незаконно", – заявил Кулеба.
- Перед Новым годом Россия решила в очередной раз атаковать Украину ракетами: здесь полная хронология событий. В некоторых областях начались экстренные отключения света.
- В Киеве в результате массированных ракетных ударов оккупантов погиб один человек, 14 человек госпитализированы.
- Украинская ПВО сбила 12 из более 20 российских ракет.
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