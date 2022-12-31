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Кулеба: Путин "празднует" Новый год, убивая людей. Россию надо выгнать из Совбеза ООН

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 17:13
Кулеба: Путин
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после сегодняшней массированной ракетной атаки россиян, в результате которой есть погибший и десятки пострадавших, в очередной раз призвал исключить РФ из Совета Безопасности ООН.

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Глава МИД подчеркнул, что на этот раз массированный ракетный удар России был намеренно нацелен на жилые районы, а не на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Военный преступник Путин "празднует" Новый год, убивая людей. Россию надо выгнать из Совета Безопасности ООН, место в котором она всегда занимала незаконно", – заявил Кулеба.

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Оксана Житнюк
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ООН война ракетный удар совбез оон дмитрий кулеба
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