Кулеба: Путин "празднует" Новый год, убивая людей. Россию надо выгнать из Совбеза ООН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после сегодняшней массированной ракетной атаки россиян, в результате которой есть погибший и десятки пострадавших, в очередной раз призвал исключить РФ из Совета Безопасности ООН.

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Глава МИД подчеркнул, что на этот раз массированный ракетный удар России был намеренно нацелен на жилые районы, а не на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Военный преступник Путин "празднует" Новый год, убивая людей. Россию надо выгнать из Совета Безопасности ООН, место в котором она всегда занимала незаконно", – заявил Кулеба.

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Оксана Житнюк

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