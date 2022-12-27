Кислица напомнил, как РФ захватила место СССР в ООН: Ельцин сказал, а чиновники выполнили

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица напомнил, как Россия захватила место СССР в Совете Безопасности организации. Об этом он написал в Twitter.

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Он опубликовал отрывки из интервью посла РФ в ООН в 1990-1998 годах Юлия Воронцова о том, как страна-оккупант получала место в Совбезе после развала СССР.

Воронцов заявлял, что в послании генеральному секретарю ООН было сказано, что Россия является продолжателем СССР с новым названием — РФ. Он говорил, что фактически весь процесс выглядел как смена таблички с названием страны.

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"Болтливый Воронцов оставил показания на сайте ООН об одной из крупнейших афер ХХ-го века — захвате места в Совбезе. Вот так, Ельцин сказал — чиновники ООН приняли к исполнению. Остальные "держали свечки", — написал дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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