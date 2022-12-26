Украина сделает все для победы в 2023-м и рассчитывает на мирный саммит в феврале – Кулеба
Украина сделает все, чтобы победить в войне в 2023 году, а до конца февраля страна рассчитывает провести саммит по "формуле мира" из 10 шагов, которую предложил на G20 президент Владимир Зеленский. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Associated Press.
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По словам Кулебы, украинское правительство намерено провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в Организации Объединенных Наций с генеральным секретарем Антониу Гутерришем в качестве возможного посредника. Саммит может состояться примерно в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Глава МИД заявил, что Украина сделает все возможное, чтобы выиграть войну в 2023 году, добавив, что дипломатия всегда играет важную роль.
"Каждая война заканчивается дипломатическим путем. Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров", – сказал Кулеба.
Комментируя саммит по "формуле мира", Кулеба сказал, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для этого, так как речь не идет о том, чтобы сделать услугу какой-то стране, а речь идет о "привлечении всех на борт".
На вопрос, пригласят ли Россию на саммит, он сказал, что сначала РФ нужно будет "усадить", чтобы привлечь к ответственности – например, за военные преступления в международном суде.
"Их можно только так пригласить на этот шаг", – сказал Кулеба.
Генсек ООН, по словам главы МИД, зарекомендовал себя как эффективный посредник, эффективный переговорщик, принципиальный и честный человек, потому, отметил он, Украина приветствовала бы его активное участие в саммите.
Также Кулеба снова скептически высказался о якобы готовности РФ к переговорам: "Они регулярно говорят, что готовы к переговорам, что не соответствует действительности, потому что все, что они делают на поле боя, доказывает обратное".
- 15 ноября на саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира" из 10 шагов, первым из которых должен стать вывод войск РФ с территории Украины.
- Россия в тот же день нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе по Киеву.
- США поддерживают 10 шагов к миру от Зеленского, заявила посол Бринк.
- Зеленский предложил Байдену созвать глобальный саммит мира. По его словам, Байден поддержал эту инициативу.
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