Зеленский предложил Байдену созвать глобальный саммит мира
Президент Владимир Зеленский предложил лидеру США Джо Байдену созвать глобальный саммит мира, цель которого – реализовать украинскую формулу мира из 10 шагов. Об этом говорится в релизе об их разговоре на сайте ОП.
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Зеленский отметил, что Украина хочет достичь мира. Для этого он предложил на G20 формулу из 10 шагов для окончания войны.
Президент рассказал Байдену о видении Украины дальнейшей работы в этом направлении и выступил с инициативой созвать глобальный саммит мира.
"Я был рад услышать в разговоре, что наша формула мира воспринимается позитивно. Это добавляет оптимизма. Чем быстрее будут реализованы пункты формулы мира, тем крепче будут гарантии безопасности Украины и всех в Европе. Уже начинаем работать над глобальным саммитом мира, который сделает формулу мира реальностью", – сказал Зеленский в обращении после разговора.
Также Зеленский скоординировал с США позиции накануне саммита G7, который пройдет 12 декабря.
"Украина будет участвовать… Это будет важный саммит, будут новости", – сказал он.
Зеленский также поблагодарил Байдена за помощь, рассказал о последствиях российского ракетного террора, которым уничтожено 50% энергетической инфраструктуры Украины.
Байден приветствовал открытость Зеленского к справедливому миру, основанному на принципах Устава ООН, сообщают в Белом доме. Он отметил, что США считают приоритетом укрепление украинской ПВО, продолжат оказывать Украине помощь, а также привлекать РФ к ответственности за военные преступления и наказывать за агрессию.
Глава ОП Андрей Ермак после разговора смайликами намекнул на некие ракеты от США.
- 15 ноября на саммите G20 Зеленский предложил формулу мира из 10 шагов, первым из которых должен стать вывод войск РФ с территории Украины. Россия в тот же день нанесла массированный ракетный удар по Украине.
- 11 декабря Зеленский также провел переговоры с президентом Франции Макроном и Турции – Эрдоганом.
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