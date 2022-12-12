Зеленский предложил Байдену созвать глобальный саммит мира

Президент Владимир Зеленский предложил лидеру США Джо Байдену созвать глобальный саммит мира, цель которого – реализовать украинскую формулу мира из 10 шагов. Об этом говорится в релизе об их разговоре на сайте ОП.

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Зеленский отметил, что Украина хочет достичь мира. Для этого он предложил на G20 формулу из 10 шагов для окончания войны.

Президент рассказал Байдену о видении Украины дальнейшей работы в этом направлении и выступил с инициативой созвать глобальный саммит мира.

"Я был рад услышать в разговоре, что наша формула мира воспринимается позитивно. Это добавляет оптимизма. Чем быстрее будут реализованы пункты формулы мира, тем крепче будут гарантии безопасности Украины и всех в Европе. Уже начинаем работать над глобальным саммитом мира, который сделает формулу мира реальностью", – сказал Зеленский в обращении после разговора.

Также Зеленский скоординировал с США позиции накануне саммита G7, который пройдет 12 декабря.

"Украина будет участвовать… Это будет важный саммит, будут новости", – сказал он.

Зеленский также поблагодарил Байдена за помощь, рассказал о последствиях российского ракетного террора, которым уничтожено 50% энергетической инфраструктуры Украины.

Байден приветствовал открытость Зеленского к справедливому миру, основанному на принципах Устава ООН, сообщают в Белом доме. Он отметил, что США считают приоритетом укрепление украинской ПВО, продолжат оказывать Украине помощь, а также привлекать РФ к ответственности за военные преступления и наказывать за агрессию.

Глава ОП Андрей Ермак после разговора смайликами намекнул на некие ракеты от США.

15 ноября на саммите G20 Зеленский предложил формулу мира из 10 шагов, первым из которых должен стать вывод войск РФ с территории Украины. Россия в тот же день нанесла массированный ракетный удар по Украине.

11 декабря Зеленский также провел переговоры с президентом Франции Макроном и Турции – Эрдоганом.

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Марко Сировой

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