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Зеленский предложил Байдену созвать глобальный саммит мира

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 06:40
Зеленский предложил Байдену созвать глобальный саммит мира - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский предложил лидеру США Джо Байдену созвать глобальный саммит мира, цель которого – реализовать украинскую формулу мира из 10 шагов. Об этом говорится в релизе об их разговоре на сайте ОП.

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Зеленский отметил, что Украина хочет достичь мира. Для этого он предложил на G20 формулу из 10 шагов для окончания войны.

Президент рассказал Байдену о видении Украины дальнейшей работы в этом направлении и выступил с инициативой созвать глобальный саммит мира.

"Я был рад услышать в разговоре, что наша формула мира воспринимается позитивно. Это добавляет оптимизма. Чем быстрее будут реализованы пункты формулы мира, тем крепче будут гарантии безопасности Украины и всех в Европе. Уже начинаем работать над глобальным саммитом мира, который сделает формулу мира реальностью", – сказал Зеленский в обращении после разговора.

Также Зеленский скоординировал с США позиции накануне саммита G7, который пройдет 12 декабря.

"Украина будет участвовать… Это будет важный саммит, будут новости", – сказал он.

Зеленский также поблагодарил Байдена за помощь, рассказал о последствиях российского ракетного террора, которым уничтожено 50% энергетической инфраструктуры Украины.

Байден приветствовал открытость Зеленского к справедливому миру, основанному на принципах Устава ООН, сообщают в Белом доме. Он отметил, что США считают приоритетом укрепление украинской ПВО, продолжат оказывать Украине помощь, а также привлекать РФ к ответственности за военные преступления и наказывать за агрессию.

Глава ОП Андрей Ермак после разговора смайликами намекнул на некие ракеты от США.

Зеленский предложил Байдену созвать глобальный саммит мира

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Марко Сировой
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Владимир Зеленский война g7 саммит мир джо байден 10 шагов
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