США поддерживают 10 шагов к миру от Зеленского – посол

США поддерживают "формулу мира" из 10 шагов, которую предложил на саммите G20 президент Владимир Зеленский. Об этом в интервью 24 каналу сообщила посол США в Киеве Бриджит Бринк.

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Она отметила, что если РФ хочет закончить войну, то российский диктатор Владимир Путин может сделать это прямо сейчас и отвести свои войска.

"Зеленский говорил о мирном плане, состоящем из 10 пунктов. Мы, США и страны G7, этот план поддерживаем, потому что верим, что это мог бы быть потенциальный план окончания войны", – сказала Бринк.

Она отметила, что в начале недели Россия запустила 70 ракет по Украине. По словам Бринк, совершенно ясно, что россияне не хотят заканчивать войну.

США поддерживают демократически избранного президента и право украинцев на защиту, говорит посол. По ее словам, от Зеленского зависит, как и когда заканчивать войну.

"США поддерживают мир. Тот мир, который был предложен в плане Зеленского", – подытожила Бринк.

15 ноября на саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира" из 10 шагов, первым из которых должен стать вывод войск РФ с территории Украины.

Россия в тот же день нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе по Киеву.

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Марко Сировой

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