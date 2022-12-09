США поддерживают 10 шагов к миру от Зеленского – посол
США поддерживают "формулу мира" из 10 шагов, которую предложил на саммите G20 президент Владимир Зеленский. Об этом в интервью 24 каналу сообщила посол США в Киеве Бриджит Бринк.
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Она отметила, что если РФ хочет закончить войну, то российский диктатор Владимир Путин может сделать это прямо сейчас и отвести свои войска.
"Зеленский говорил о мирном плане, состоящем из 10 пунктов. Мы, США и страны G7, этот план поддерживаем, потому что верим, что это мог бы быть потенциальный план окончания войны", – сказала Бринк.
Она отметила, что в начале недели Россия запустила 70 ракет по Украине. По словам Бринк, совершенно ясно, что россияне не хотят заканчивать войну.
США поддерживают демократически избранного президента и право украинцев на защиту, говорит посол. По ее словам, от Зеленского зависит, как и когда заканчивать войну.
"США поддерживают мир. Тот мир, который был предложен в плане Зеленского", – подытожила Бринк.
- 15 ноября на саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира" из 10 шагов, первым из которых должен стать вывод войск РФ с территории Украины.
- Россия в тот же день нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе по Киеву.
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