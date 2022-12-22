Президент Владимир Зеленский выступил в исторической речью в Конгрессе США во время визита в Вашингтон — вот полный текст и видео выступления главы государства.
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Дорогие американцы. Во всех штатах, городах и громадах. Все, кто ценит свободу и справедливость. Ценит также, как украинцы — во всех наших городах, в каждой семье. Пусть сегодня мои слова уважения и благодарности будут услышаны каждым американским сердцем. Госпожа вице-президент, я благодарю вас за ваши усилия в помощи Украине. Госпожа спикер, вы смело посетили Украину во время полномасштабной войны. Благодарю вас. Это большая честь и привилегия — быть здесь.
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