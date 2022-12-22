Президент Владимир Зеленский выступил в исторической речью в Конгрессе США во время визита в Вашингтон — вот полный текст и видео выступления главы государства.

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Дорогие американцы. Во всех штатах, городах и громадах. Все, кто ценит свободу и справедливость. Ценит также, как украинцы — во всех наших городах, в каждой семье. Пусть сегодня мои слова уважения и благодарности будут услышаны каждым американским сердцем. Госпожа вице-президент, я благодарю вас за ваши усилия в помощи Украине. Госпожа спикер, вы смело посетили Украину во время полномасштабной войны. Благодарю вас. Это большая честь и привилегия — быть здесь.

Уважаемые члены Конгресса от обеих партий, которые тоже были в Киеве. Уважаемые члены Конгресса и сенаторы от обеих партий, которые еще будут в Украине, я уверен в этом, в будущем. Дорогие представители нашей диаспоры, которые присутствуют здесь и присутствуют по всей стране. Уважаемые журналисты.

Для меня честь быть в Конгрессе США и обращаться к вам и ко всем американцам. Вопреки всем препятствиям и мрачным сценариям Украина не пала. Украина жива и бьется. И это дает мне веские основания поделиться с вами нашей первой общей победой — мы победили Россию в битве за мнения мира. У нас нет страха. И ни у кого в мире не должно его быть.

Украинцы победили, и это дает нам смелость, которой восхищается мир. Американцы победили, и поэтому вам удалось объединить глобальное сообщество ради защиты свободы и международного права. Европейцы победили — вот почему Европа сейчас наиболее сильна и независима, чем когда-либо в своей истории. Российская тирания потеряла контроль над нами и больше никогда не будет влиять на наши мысли.

Но мы должны сделать все, чтобы страны Глобального Юга также одержали такую победу. Я знаю: у россиян тоже может быть шанс на свободу только когда они победят Кремль в своих мыслях. Но битва продолжается. И мы должны победить Кремль на поле битвы. Это сражение не только за землю, за ту или иную часть Европы. Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки и их дети и внуки. Она определит, будет ли это демократия — для украинцев и американцев, для всех.