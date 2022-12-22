"Самое главное — победить россиян". Как в Конгрессе реагировали на выступление Зеленского

Представители Демократической и Республиканской партии назвали речь президента Владимира Зеленского перед Конгрессом США вдохновляющей и своевременной. Заявления законодателей Вашингтона цитирует канал CNN.

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Лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл сказал, что Зеленский "как обычно, вдохновлял" в своем выступлении.

"Это так важно, самое главное — победить россиян в Украине. К счастью, у них есть лидер, на которого все могут равняться и восхищаться. А еще приятно иметь здесь в конце года что-то, с чем мы все действительно согласны", — сказал он.

По словам республиканца Джона Тьюна, Зеленский доказал, почему решимость США имеет решающее значение для успеха Украины.

"Я смог почувствовать напряженность для своей страны и народа, их стремление к свободе и демократии. Это вдохновляет, речь Зеленского шла от сердца", — заявил Тьюн.

Глава Демократической партии в Сенате Чак Шумер считает, что речь Зеленского прозвучала своевременно, так как сенаторы сейчас пытаются принять законопроект о финансировании, который предусматривает миллиардную помощь Украине.

"Надеюсь, те, кто сомневался, что мы должны помогать Украине, услышали его речь громко и ясно. Я надеюсь, что это потрясет некоторых людей, и они осознают, насколько важно передать этот пакет", — отметил Шумер.

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти назвал выступление Зеленского хорошим, но подчеркнул, что за любую помощь со стороны США должна быть ответственность.

Он сказал, что обсуждал с Зеленским перед его выступлением ход войны России против Украины, а также то, что нужно Украине для победы.

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Дмитро Гриниченко

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