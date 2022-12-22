Мы вместе противостоим агрессору: что Байден и Зеленский сказали на брифинге

Украина и США будут и дальше вместе противостоять агрессии России. Об этом заявили на брифинге по итогам переговоров в Вашингтоне президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден.

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Открывая брифинг, президент США подчеркнул, что народ Украины вот уже 300 дней демонстрирует стальную волю и несокрушимую уверенность в противостоянии неспровоцированной агрессии России.

"Ваш народ продемонстрировал решительность и стойкость перед империалистами, которые считали, что смогут вас завоевать", – сказал Байден. Он напомнил, что Украина победила в боях за Киев, Харьков, Херсон. "Украинцы одержали победу на каждом этапе", – сказал президент США.

Он подчеркнул, что начиная с февраля Америка стоит вместе с Украиной против агрессора, предоставляя боеприпасы, снаряжение, артиллерийские системы, как и многие другие союзные государства. Сейчас, когда Россия пытается использовать зимний холод как оружие, "критически важно, чтобы Украина могла восстановить поврежденную Россией инфраструктуру".

"Мы будем с вами на каждом вашем шаге, вместе мы будем и дальше поддерживать очаг демократии", – сказал Байден.

В ответном слове Зеленский сказал, что за 300 дней войны Украина вышла на действенный уровень союзных отношений с США, и что сегодня на переговорах он это почувствовал. Зеленский также поблагодарил президента Байдена, Конгресс США и весь американский народ за все, что они делают для Украины.

Он сказал, что на переговорах в Белом Доме речь шла о подготовке к следующим шагам, которые будут важны для всех украинцев.

"У нас есть ясное понимание, каким образом будут усилены наши оборонные возможности в ближайшие месяцы. Не могу говорить об этом подробно, но очень благодарен президенту Байдену", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что перед Украиной стоит задача пройти эту зиму и защитить ее граждан, это вопрос выживания.

Президент также снова напомнил о необходимости привлечь Россию к ответственности за преступления, которые она совершила против Украины и всего мира.

21 декабря Зеленский приехал в США, где у него запланированы встреча с президентом США Джо Байденом и выступление перед Конгрессом.

Ожидается, что украинская делегация еще раз призовет Белый дом передать Вооруженным Силам Украины дальнобойные (до 300 км) ракеты ATACMS для систем HIMARS, а также разведывательно ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что война вступила в новую фазу, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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Сергій Бережний

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