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Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что война вступила в новую фазу – США

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 16:27
Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что война вступила в новую фазу – США - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтон, поскольку считает, что война России против Украины вступила в новую фазу. Они обсудят виденье Зеленского окончания войны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в эфире CNN.

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"Президент действительно верит, что поскольку мы приближаемся к зиме, поскольку мы вступаем в... новую фазу этой войны, агрессии господина Путина, что это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить", – сказал Кирби.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на продолжении военной и экономической помощи США с сохранением санкций против России и поддержкой украинского народа.

Однако Кирби сказал, что они обсудят также возможные варианты окончания войны. "Я не сомневаюсь, что они будут говорить о понимании президентом Зеленским "справедливого мира" и о том, как это будет выглядеть, какие его компоненты и как мы поможем Украине добиться этого", – сказал Кирби.

"Господин Путин, очевидно, сейчас не заинтересован в дипломатии. Как раз наоборот. Он заинтересован в убийстве большего количества украинских граждан", – добавил он.

Он сказал, что Зеленский отдавал себе отчет в рисках, на которые пошел, покидая Украину, и США работают над тем, чтобы эта поездка была безопасной.

"Мы контактируем с ним и его сотрудниками, чтобы убедиться, что мы сможем безопасно совершить эту поездку, как в Соединенные Штаты, так и обратно. Мы продолжим поддерживать его требования о путешествиях, насколько это возможно", – сказал Кирби.

Он отказался ответить, когда система противоракетной обороны Patriot, о поставках которой Байден, как ожидается, объявит сегодня, заработает в Украине. "Нужно много времени, чтобы войска прошли обучение, как ими управлять. Следовательно, нам придется все это учесть", – сказал он.

  • Сегодня Зеленский встретится с Байденом в Вашингтоне и выступит перед Конгрессом.
  • Ожидается, что украинская делегация еще раз призовет Белый дом передать Вооруженным Силам Украины дальнобойные (до 300 км) ракеты ATACMS для систем HIMARS, а также разведывательно ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

Читайте также: Это было его решение. Источники CNN рассказали, как организован визит Зеленского в США

Вадим Ребрина
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