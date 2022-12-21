Это было его решение. Источники CNN рассказали, как был организован визит Зеленского в США

США были активно вовлечены в обеспечение мер безопасности в ходе организации визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. В США его доставил американский военный самолет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные лица США.

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По их словам, США были активно вовлечены в обеспечение мер безопасности, чтобы реализовать выезд Зеленского из Украины впервые с начала российского полномасштабного вторжения.

После того как неделю назад Зеленский принял приглашение американского президента Джо Байдена посетить США, стороны сразу же приступили к мерам безопасности визита.

"В конце концов, это было его (Зеленского. – Ред.) решение. Он пришел к выводу, что эти параметры безопасности отвечают его потребностям. Мы согласились с этим и поэтому выполняем соответствующие действия", – сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Зеленский планирует покинуть Вашингтон сразу после выступления перед Конгрессом, таким образом визит будет длиться всего несколько часов, говорят источники телеканала.

Президент Украины прибыл в Польшу на поезде. После этого он вылетел из аэропорта "Жешув", направляясь в Вашингтон.

Сегодня Зеленский встретится с Байденом в Вашингтоне и выступит перед Конгрессом.

Ожидается, что украинская делегация еще раз призовет Белый дом передать Вооруженным Силам Украины дальнобойные (до 300 км) ракеты ATACMS для систем HIMARS, а также разведывательно ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

Вадим Ребрина

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