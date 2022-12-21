Белый дом подтвердил: Зеленский едет к Байдену в Вашингтон и выступит перед Конгрессом
21.12.2022, 08:05
Володимир Зеленський (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский встретится с лидером США Джо Байденом в Вашингтоне и выступит перед Конгрессом. Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Белого дома.
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Также и сам Зеленский написал в Twitter, что отправился в США для укрепления обороноспособности и устойчивости Украины.
"С Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", – сообщил президент.
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