UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Белый дом подтвердил: Зеленский едет к Байдену в Вашингтон и выступит перед Конгрессом

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 08:05
Белый дом подтвердил: Зеленский едет к Байдену в Вашингтон и выступит перед Конгрессом - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский встретится с лидером США Джо Байденом в Вашингтоне и выступит перед Конгрессом. Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Белого дома.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Также и сам Зеленский написал в Twitter, что отправился в США для укрепления обороноспособности и устойчивости Украины.

"С Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", – сообщил президент.

Новость дополняется…

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 