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Байден пока не планирует приезжать в Киев. В основном из-за угроз безопасности — Politico

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 10:56
Байден пока не планирует приезжать в Киев. В основном из-за угроз безопасности — Politico - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден не планирует посещать Киев в ближайшее время из-за вопросов безопасности. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.

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По словам чиновников, Байден не будет посещать Киев в настоящее время "в основном из-за угроз безопасности".

Одновременно в Белом доме заявили, что на прошлой неделе Байден говорил с президентом Владимиром Зеленским, последний призывал его продолжать поставки систем противовоздушной обороны. 

Издание отмечает, что в Киеве и Вашингтоне растет беспокойство насчет следующего этапа войны России против Украины, так как контрнаступление Вооруженных Сил Украины временно замедлилось, что якобы позволило россиянам окопаться. 

  • Зеленский заявил, что настроен положительно в вопросе возможной передачи систем противовоздушной обороны Patriot Украине.
  • 13 декабря в Пентагоне подтвердили, что США готовятся к передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
  • В Пентагоне заявили, что США не "позволят комментариям из России диктовать помощь в сфере безопасности", которую администрация Байдена предоставляет Украине. 

Читайте также: Белый дом после ракетной атаки РФ: Готовим дополнительные средства ПВО для Украины

Дмитро Гриниченко
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