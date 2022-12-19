Байден пока не планирует приезжать в Киев. В основном из-за угроз безопасности — Politico
Президент США Джо Байден не планирует посещать Киев в ближайшее время из-за вопросов безопасности. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам чиновников, Байден не будет посещать Киев в настоящее время "в основном из-за угроз безопасности".
Одновременно в Белом доме заявили, что на прошлой неделе Байден говорил с президентом Владимиром Зеленским, последний призывал его продолжать поставки систем противовоздушной обороны.
Издание отмечает, что в Киеве и Вашингтоне растет беспокойство насчет следующего этапа войны России против Украины, так как контрнаступление Вооруженных Сил Украины временно замедлилось, что якобы позволило россиянам окопаться.
- Зеленский заявил, что настроен положительно в вопросе возможной передачи систем противовоздушной обороны Patriot Украине.
- 13 декабря в Пентагоне подтвердили, что США готовятся к передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
- В Пентагоне заявили, что США не "позволят комментариям из России диктовать помощь в сфере безопасности", которую администрация Байдена предоставляет Украине.
Читайте также: Белый дом после ракетной атаки РФ: Готовим дополнительные средства ПВО для Украины
Комментарии