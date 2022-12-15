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США не позволят России влиять на военную помощь Украине – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 22:59
США не позволят России влиять на военную помощь Украине – Пентагон - Фото
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

США не "позволят комментариям из России диктовать помощь в сфере безопасности", которую администрация президента Джо Байдена предоставляет Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер во время брифинга с журналистами, сообщает CNN.

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14 декабря посольство России в Вашингтоне заявило, что возможные поставки ракетных систем Patriot в Украину "приведут к непредсказуемым последствиям" и будут угрожать глобальной безопасности.

"Я считаю ироничным и очень показательным то, что официальные лица страны, которая жестоко напала на своего соседа, совершив незаконное и неспровоцированное вторжение, которое намеренно направлено на убийство невинных гражданских лиц, а также разрушает гражданскую инфраструктуру, что они решили использовать такие слова, как провокация, чтобы описывать оборонные системы, предназначенные для спасения жизней и защиты мирных жителей", – сказал Райдер.

Райдер повторил, что Россия может деэскалировать конфликт в любой момент, если захочет, но она решила "удвоить ставку".

"Важно помнить, что Россия здесь является агрессором. И когда дело доходит до эскалации, они могли бы деэскалировать ситуацию уже сегодня, если бы вывели свои силы, чем спасли бы бесчисленное количество невинных жизней, но очевидно, что они решили удвоить ставку", – сказал он.

  • 13 декабря в Пентагоне подтвердили, что США готовятся к передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
Вадим Ребрина
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