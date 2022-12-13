В Пентагоне подтвердили, что США готовятся передать Украине ПВО Patriot — Голос Америки

В Пентагоне подтвердили, что США готовятся к передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщила корреспондентка Голоса Америки Карла Бабб.

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По ее словам, представитель министерства обороны США подтвердил информацию о том, что Пентагон готовится к отправке батареи Patiot в Украину, чтобы защитить страну от ракетных ударов россиян.

Она отметила, что в пресс-службе Пентагона пока отказались официально подтверждать намерения Вашингтона.

"Наше внимание сосредоточено на том, чтобы Украина могла защитить свою территорию. Они подверглись вторжению со стороны России почти год назад, нет никакой заинтересованности в эскалации этого конфликта", — заявил спикер Пентагона генерал Пэт Райдер.

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Дмитро Гриниченко

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