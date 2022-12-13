В Пентагоне подтвердили, что США готовятся передать Украине ПВО Patriot — Голос Америки
В Пентагоне подтвердили, что США готовятся к передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщила корреспондентка Голоса Америки Карла Бабб.
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По ее словам, представитель министерства обороны США подтвердил информацию о том, что Пентагон готовится к отправке батареи Patiot в Украину, чтобы защитить страну от ракетных ударов россиян.
Она отметила, что в пресс-службе Пентагона пока отказались официально подтверждать намерения Вашингтона.
"Наше внимание сосредоточено на том, чтобы Украина могла защитить свою территорию. Они подверглись вторжению со стороны России почти год назад, нет никакой заинтересованности в эскалации этого конфликта", — заявил спикер Пентагона генерал Пэт Райдер.
- Ранее канал CNN сообщил, что администрация Президента США Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке системы противовоздушной обороны Patriot в Украину, о чем могут объявить официально уже на этой неделе.
- Недавно советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что несмотря на то, что эти типы военной техники союзники Украине все еще отказываются передать, "скоро" у Сил обороны будут и современная западная бронетехника, и комплексы ПРО, и ракетные установки.
- Украина продолжает запрашивать у США системы Patriot и танки Abrams, сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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