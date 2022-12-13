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Новости | Байден может объявить о передаче Украине систем ПВО Patriot уже на этой неделе — CNN

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 19:43
Байден может объявить о передаче Украине систем ПВО Patriot уже на этой неделе — CNN - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке системы противовоздушной обороны Patriot в Украину, о чем могут объявить официально уже на этой неделе. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на высокопоставленных лиц США.

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По словам чиновников в Вашингтоне, план Пентагона должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, после чего его направят на подпись Байдену — ожидается одобрение передачи систем ПВО Украине. 

Пока неясно, сколько пусковых установок Patriot может получить Украина, но обычная батарея включает в себя радар, компьютеры, электроэнергетическое оборудование, станцию управления боем и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к запуску ракет.

Отмечается, что после согласования планов, системы будут поставлены Украине в кратчайшие сроки, а украинские воины будут обучены их использованию на базе США в Графенвере, Германия.

Для Patriot требуются гораздо более крупные расчеты, чем другим системам, а для их надлежащего управления требуются десятки человек. Подготовка ракетных батарей обычно занимает несколько месяцев. 

Читайте также: Разбор | Patriot для Украины. Как эта ПВО поможет в войне с Россией 

Дмитро Гриниченко
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