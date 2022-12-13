Новости | Байден может объявить о передаче Украине систем ПВО Patriot уже на этой неделе — CNN
Администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке системы противовоздушной обороны Patriot в Украину, о чем могут объявить официально уже на этой неделе. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на высокопоставленных лиц США.
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По словам чиновников в Вашингтоне, план Пентагона должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, после чего его направят на подпись Байдену — ожидается одобрение передачи систем ПВО Украине.
Пока неясно, сколько пусковых установок Patriot может получить Украина, но обычная батарея включает в себя радар, компьютеры, электроэнергетическое оборудование, станцию управления боем и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к запуску ракет.
Отмечается, что после согласования планов, системы будут поставлены Украине в кратчайшие сроки, а украинские воины будут обучены их использованию на базе США в Графенвере, Германия.
Для Patriot требуются гораздо более крупные расчеты, чем другим системам, а для их надлежащего управления требуются десятки человек. Подготовка ракетных батарей обычно занимает несколько месяцев.
- Недавно советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что несмотря на то, что эти типы военной техники союзники Украине все еще отказываются передать, "скоро" у Сил обороны будут и современная западная бронетехника, и комплексы ПРО, и ракетные установки.
- Украина продолжает запрашивать у США системы Patriot и танки Abrams, сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- Зеленский рассчитывает на "историческое решение" канцлера Олафа Шольца о передаче систем Patriot Германией.
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