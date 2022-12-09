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Очень скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и все остальное – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 13:17
Очень скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и все остальное – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (фото — Instagram чиновника)

Несмотря на то, что эти типы военной техники союзники Украине все еще отказываются передать, "скоро" у Сил обороны будут и современная западная бронетехника, и комплексы ПРО, и ракетные установки. Так считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, о чем и рассказал в интервью 24 каналу.

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"Просто поверьте мне, что очень скоро мы получим и "Пэтриоты", и "Абрамсы", и "Леопарды", и все остальное. Это объективное развитие этой войны. Это все будет на нашей территории", – утверждает чиновник с Банковой.

На чем конкретно, кроме пожеланий, основана такая уверенность, он не сообщил. Также Подоляк не стал уточнять, что в его понимании "очень скоро".

Сказал, что "две недели, месяц, два месяца… все в том объеме, который нам нужен, у нас будет, в том числе с ракетами определенных дальностей, со снарядами определенных калибров и так далее".

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Около полудня советник Андрея Ермака выложил в Twitter "список пожеланий на Рождество", куда вошли:

1. Leopard
2. Marder
3. Abrams
4. Patriot
5. ATACMS

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Євген Пилипенко
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