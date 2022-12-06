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Россия решила идти до конца и потратить "в ноль" все ракеты – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 14:15
Россия решила идти до конца и потратить
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Военно-политическое руководство России, по-видимому, решило "идти до конца" и потратить практически все запасы ракет в попытке навредить критической инфраструктуре Украины. Так считает начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, соображения по этому поводу он озвучил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, при такой интенсивности войны запасы боеприпасов истощаются "с огромной скоростью", и Россия "уже не первый месяц ощущает проблему, с какой мы живем с весны" – дефицит ракетно-артиллерийского вооружения.

"Достаточно ли у них ракет? Нет, недостаточно. Но проблемы уже не только со стратегическим вооружением. Они начинают ощущать на передовой определенные лимиты по трате снарядов, с чем никогда у них проблем не было", – сказал начальник ГУР.

Буданов полагает, что запасы высокоточного вооружения у РФ "уже подходят к завершению" и "давно вошли в критический минимум".

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"Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что, в принципе, очень плохо для самой Российской Федерации. Военные там знают об этой проблеме", – сказал он.

5 декабря враг выпустил по Украине свыше 70 ракет, 61 из них сбили. 23 ноября в предпоследней массированной атаке также выпустили около 70 ракет, 50 сбили. Налеты наносят значительный ущерб энергосистеме: в конце ноября Украина пережила национальный блекаут, после атака в начале декабря система устояла. Атаки россиян оставляют без электричества даже Молдову.

Глава военной разведки не считает, что производство новых ракет поможет Кремль восполнить траты. По его оценке, это производство "достаточно ограничено" – собирают только несколько типов высокоточных ракет.

"[Это] абсолютно ничтожно в сравнении с тем огромным количеством [ракет], которое они применяют. <...> Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак – и они выйдут в полный ноль. Готовы ли они выйти в полный ноль? Ну, как мы видим, уверенно к этому идут", – отметил Буданов.

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Євген Пилипенко
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крылатая ракета снаряды война ракетный удар прогноз разведка гур дефицит Кирилл Буданов
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