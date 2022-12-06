Россия решила идти до конца и потратить "в ноль" все ракеты – Буданов

Военно-политическое руководство России, по-видимому, решило "идти до конца" и потратить практически все запасы ракет в попытке навредить критической инфраструктуре Украины. Так считает начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, соображения по этому поводу он озвучил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, при такой интенсивности войны запасы боеприпасов истощаются "с огромной скоростью", и Россия "уже не первый месяц ощущает проблему, с какой мы живем с весны" – дефицит ракетно-артиллерийского вооружения.

"Достаточно ли у них ракет? Нет, недостаточно. Но проблемы уже не только со стратегическим вооружением. Они начинают ощущать на передовой определенные лимиты по трате снарядов, с чем никогда у них проблем не было", – сказал начальник ГУР.

Буданов полагает, что запасы высокоточного вооружения у РФ "уже подходят к завершению" и "давно вошли в критический минимум".

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"Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что, в принципе, очень плохо для самой Российской Федерации. Военные там знают об этой проблеме", – сказал он.

Глава военной разведки не считает, что производство новых ракет поможет Кремль восполнить траты. По его оценке, это производство "достаточно ограничено" – собирают только несколько типов высокоточных ракет.

"[Это] абсолютно ничтожно в сравнении с тем огромным количеством [ракет], которое они применяют. <...> Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак – и они выйдут в полный ноль. Готовы ли они выйти в полный ноль? Ну, как мы видим, уверенно к этому идут", – отметил Буданов.

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Євген Пилипенко

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