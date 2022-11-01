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Полный разгром российских сил на территории Украины еще не будет концом войны – Кислица

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 22:47
Полный разгром российских сил на территории Украины еще не будет концом войны – Кислица - Фото
Сергей Кислица (фото - ЕРА)

Разгрома и изгнания российских оккупантов с территории Украины будет мало, чтобы завершить войну: она, возможно, закончится со сменой режима в РФ. Об этом, а также о задачах для Украины, написал в Twitter ее постоянный представитель при ООН Сергей Кислица.

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По его мнению, "не будет означать конец войны победа на территории Украины, полный разгром российских сил, вытеснение их за пределы границы, признанной всем миром".

"Если не будет проведена депутинизация режима в РФ, мы будем постоянно жить в напряжении под угрозой повторения военной интервенции", – объяснил он.

"Единственный правильный путь" для ответа на потенциальную угрозу, которая и дальше будет возникать со стороны РФ, дипломат видит "на ближайшие десятилетия":

→ во вступлении Украины в НАТО;
→ в полной интеграции в Евросоюз;
→ в дальнейшем развитии "чрезвычайно крепких" Вооруженных сил;
→ в укреплении экономики.

Читайте также: Кажется, некоторые лидеры ЕС не против закончить войну поражением Украины – Моравецкий 

Євген Пилипенко
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