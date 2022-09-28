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Меркель призвала относиться серьезно к угрозам Путина, выступила за отношения с РФ "потом"

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 11:28
Меркель призвала относиться серьезно к угрозам Путина, выступила за отношения с РФ
Ангела Меркель и Владимир Путин (фото: EPA)

Прежний канцлер Германии Ангела Меркель (2005—2021) в речи на церемонии открытия Фонда канцлера Гельмута Коля (1982—1998) призвала не отмахиваться от угроз российского диктатора Владимира Путина, считая их блефом. В Sueddeutsche Zeitung предположили, что ее предостережение "явно" связано с недавними ядерными угрозами из Кремля.

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"Вы должны относиться к [его] словам серьезно, не отмахиваться от них сходу, как от блефа. Относиться к ним серьезно – это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости, который помогает сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, даже выработать новый", – заявила она.

Как отметили в издании, такая риторика "больше походила на курс канцлера СДПГ Олафа Шольца, чем на риторику лидера ХДС Фридриха Мерца о поставках оружия Украине".

Sueddeutsche Zeitung пишет, что сейчас Меркель "очень осторожна, чтобы не комментировать политические вопросы, возможно, еще и потому, что нынешний энергетический кризис, связанный с войной, не в последнюю очередь является результатом ее пребывания на посту".

Поэтому, считают журналисты, Меркель "скрыла свои комментарии о войне и мире за риторической уловкой", когда ответила на вопросы тем, как бы действовал Коль в 2022 году. Она считает, заявила Меркель, что Коль "сделал бы все, что в его силах, чтобы защитить и восстановить суверенитет и целостность Украины".

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Меркель также заявила, что Коль "всегда смотрел в послезавтра", и намекнула, что ФРГ следует в будущем возобновить отношения с Москвой.

"[Коль] также всегда будет думать о том, что немыслимо прямо сейчас, – о почти невообразимом. А именно о том, как можно будет снова развивать что-то вроде отношений с Россией", – сказала она.

Это заявление вызвало резкую реакцию прежнего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который в Twitter поставил смайлик фей-спалма и написал: "В это трудно поверить: экс-канцлер, сделавшая возможной агрессию Москвы против украинцев своим многолетним путинским уютом, беззастенчиво философствует о том, "как можно будет снова развивать с Россией что-то вроде отношений".

Євген Пилипенко
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Гельмут Коль Германия война Ангела Меркель владимир путин прогноз ядерное оружие угроза андрей мельник
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