Шольц об опасности ядерного удара: Как и Байден, говорю России – забудьте об этом!

Россия не должна даже задумываться о том, чтобы применить ядерное оружие против Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц газете Neue Osnabrucker Zeitung.

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Глава немецкого правительства сказал, что никто не может знать точно: пойдет российский диктатор Владимир Путин на такой шаг или нет.

"Кто знает? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу обратиться к России и сказать очень ясно: забудьте об этом!" – заявил Шольц.

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Говоря об объявленной в России мобилизации на войну против Украины, канцлер назвал это "актом отчаяния и несколько панической реакцией на неудачи российских вооруженных сил".

"Путин совершает ошибки за ошибками. Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом", – сказал Шольц.

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Євген Пилипенко

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