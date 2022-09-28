Шольц об опасности ядерного удара: Как и Байден, говорю России – забудьте об этом!
Россия не должна даже задумываться о том, чтобы применить ядерное оружие против Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц газете Neue Osnabrucker Zeitung.
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Глава немецкого правительства сказал, что никто не может знать точно: пойдет российский диктатор Владимир Путин на такой шаг или нет.
"Кто знает? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу обратиться к России и сказать очень ясно: забудьте об этом!" – заявил Шольц.
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Говоря об объявленной в России мобилизации на войну против Украины, канцлер назвал это "актом отчаяния и несколько панической реакцией на неудачи российских вооруженных сил".
"Путин совершает ошибки за ошибками. Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом", – сказал Шольц.
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