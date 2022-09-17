"Не надо" – таково обращение президента США Джо Байдена к российскому диктатору Владимиру Путину. Последний, как сказал интервьюер в программе 60 Minutes на канале CBS News, "может рассматривать использование химического или тактического ядерного оружия" против Украины, которую не может подчинить в конвенциональной войне.

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Журналист Скотт Пелли задал американскому лидеру вопрос, что бы тот сказал хозяину Кремля, который "чувствует себя загнанным в угол на фоне успехов Украины на поле боя" – и может в таком состоянии отдать приказ о применении оружия массового поражения.

"Не надо. Не надо. Не надо. Ты изменишь лицо войны так, как ничто со времен Второй мировой войны", – обратился Байден к Путину.

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Когда его спросили, какова будет реакция и последствия, если Путин все же перейдет эту черту, президент США ушел от конкретного ответа, но пообещал, что россияне "станут изгоями в мире больше, чем когда-либо".

"Вы думаете, я бы сказал вам, если бы точно знал, что это будет? Конечно, я вам не скажу. Последствия будут. В зависимости от того, что они сделают, определится, каким будет ответ", – добавил Байден.

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Євген Пилипенко

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