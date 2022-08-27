Россия тренирует развертывание ядерного оружия, но Путин пока не будет его применять — ГУР

Российские оккупанты проводят постоянные тренировки по развертыванию ядерного оружия, но пока нет признаков его применения в ближайшее время. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

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По его словам, признаков того, что российский диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие "завтра", нет.

Одновременно он отметил, что в России постоянно проводят плановые тренировки по развертыванию ядерного оружия, перемещению боезаряда и подготовку носителей ЯО к применению.

Скибицкий заявил, что носителями являются стратегические бомбардировщики Ту-22, Ту-95, Ту-160, а также носители крылатых ракет "Калибр", которые расположены в Черном море — они тоже могут нести тактический ядерный заряд.

Представитель разведки резюмировал, что угроза применения ядерного оружия остается и "они это понимают".

СПРАВКА. Российские силы сдерживания имеют разные виды вооружения, в том числе ядерное. Включают в себя, в том числе Стратегические наступательные силы, их основа – стратегические ядерные войска. С начала большой войны РФ против Украины . Российские силы сдерживания имеют разные виды вооружения, в том числе ядерное. Включают в себя, в том числе Стратегические наступательные силы, их основа – стратегические ядерные войска. С начала большой войны РФ против Украины Путин приказал перевести стратегические силы сдерживания в особый режим дежурства. Также Москва использует для ядерного шантажа ситуацию на захваченной Запорожской АЭС , которую оккупанты постоянно обстреливают, угрожая миру ядерной катастрофой.

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Дмитрий Гриниченко

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