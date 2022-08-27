Россия тренирует развертывание ядерного оружия, но Путин пока не будет его применять — ГУР
Российские оккупанты проводят постоянные тренировки по развертыванию ядерного оружия, но пока нет признаков его применения в ближайшее время. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.
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По его словам, признаков того, что российский диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие "завтра", нет.
Одновременно он отметил, что в России постоянно проводят плановые тренировки по развертыванию ядерного оружия, перемещению боезаряда и подготовку носителей ЯО к применению.
Скибицкий заявил, что носителями являются стратегические бомбардировщики Ту-22, Ту-95, Ту-160, а также носители крылатых ракет "Калибр", которые расположены в Черном море — они тоже могут нести тактический ядерный заряд.
Представитель разведки резюмировал, что угроза применения ядерного оружия остается и "они это понимают".
- Ранее Институт изучения войны писал, что Путин может угрожать использованием ядерного оружия, чтобы сдержать контрнаступление Вооруженных Сил Украины для освобождения оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
- 19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс пока не видит реальной подготовки России к нанесению ядерного удара, но бряцание Кремля ядерным оружием является "опасным и безответственным".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что победа Украины над Россией не приведет к ядерной войне.
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