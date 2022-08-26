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Залужный – генералу Милли: Россия дезинформирует об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 23:41
Залужный – генералу Милли: Россия дезинформирует об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС - Фото
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вооруженные сили РФ дезинформирует о ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных. Об этом Залужный сообщил в телефонном разговоре главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли. 

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Главком ВСУ проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке по всей линии фронта и, в частности, о ситуации на Запорожской АЭС.

По словам Залужного, российские оккупанты распространяют дезинформацию о том, что Вооруженные Сили Украины обстреливают атомную электростанцию в Энергодаре.

Залужный также поблагодарил Милли за очередной пакет помощи от США и последовательную поддержку Украины в борьбе за независимость.

  • Днем 25 августа захваченная Россией Запорожская АЭС отключилась от сети в результате отключения последней целой высоковольтной линии. Вечером ЗАЭС возобновила соединение с последней высоковольтной линией, но все шесть энергоблоков по-прежнему оставались отключены от сети.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.
  • К вечеру 26 августа ЗАЭС подключила два энергоблока к сети.

Читайте также: Реакция Госдепа на остановку Запорожской АЭС: Россия создает кризис в Европе

Наталия Фреик
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Валерий Залужный Марк Милли заэс
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