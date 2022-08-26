На Запорожской АЭС запустили еще один энергоблок

26 августа, в 21:15, второй из остановленных вчера энергоблоков Запорожской АЭС был снова подключен к сети, идет набор мощности. Об этом сообщает в Telegram Энергоатом.

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Компания сообщает: замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет, и отмечает, что, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, Запорожская АЭС продолжает работать в энергосистеме Украины.

25 августа энергоблоки №5 и №6 Запорожской АЭС отключились от сети вследствие обрыва оккупантами высоковольтной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".

26 августа, в 14:04, был подключен к энергосети Украины первый из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС. Это удалось сделать благодаря тому, что была возобновлена работа поврежденных россиянами магистральных линий, благодаря чему удалось обеспечить стабильное энергопитание и безопасное функционирование хранилищ отработанного ядерного топлива и других важных объектов, находящихся на площадке ЗАЭС.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

18 августа Минобороны РФ заявило, что "оружие, тем более тяжелое" Россия на АЭС не размещает. 24 августа разведка Великобритании опубликовала спутниковое фото, которое это заявление опровергает.

Сегодня сообщалось, что миссия ООН во главе с директором МАГАТЭ "почти наверняка" прибудет на Запорожскую АЭС уже в самом начале следующей недели.

Сергей Бережной

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