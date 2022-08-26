На Запорожской АЭС запустили еще один энергоблок
26 августа, в 21:15, второй из остановленных вчера энергоблоков Запорожской АЭС был снова подключен к сети, идет набор мощности. Об этом сообщает в Telegram Энергоатом.
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Компания сообщает: замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет, и отмечает, что, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, Запорожская АЭС продолжает работать в энергосистеме Украины.
25 августа энергоблоки №5 и №6 Запорожской АЭС отключились от сети вследствие обрыва оккупантами высоковольтной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".
26 августа, в 14:04, был подключен к энергосети Украины первый из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС. Это удалось сделать благодаря тому, что была возобновлена работа поврежденных россиянами магистральных линий, благодаря чему удалось обеспечить стабильное энергопитание и безопасное функционирование хранилищ отработанного ядерного топлива и других важных объектов, находящихся на площадке ЗАЭС.
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.
- 18 августа Минобороны РФ заявило, что "оружие, тем более тяжелое" Россия на АЭС не размещает. 24 августа разведка Великобритании опубликовала спутниковое фото, которое это заявление опровергает.
- Сегодня сообщалось, что миссия ООН во главе с директором МАГАТЭ "почти наверняка" прибудет на Запорожскую АЭС уже в самом начале следующей недели.
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