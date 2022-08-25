Россия соврала, что не размещает военную технику на ЗАЭС. Британия показала ее со спутника

Британская разведка опровергла ложь Минобороны России, которое заявило, что якобы не размещает военную технику на Запорожской АЭС. Спецслужба Соединенного Королевства опубликовала соответствующее спутниковое фото Planet в Twitter.

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18 августа генерал-лейтенант Игорь Кириллов из Минобороны РФ заявил, что Россия "оружие, тем более тяжелое оружие", на АЭС не размещает.

Утром 25 августа британская разведка опубликовала снимок АЭС от 21 августа. На нем зафиксированы три российских броневика и два военных грузовика примерно в 60 метрах от пятого реактора электростанции. По мнению разведчиков, действия РФ несут риски для эксплуатации реактора.

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Ранее один из инженеров АЭС рассказывал, что Россия также прячет военную технику под переходами-галереями между зданиями. Также Стратком ВСУ опубликовал видео с российской военной техникой в машинном зале.

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Марк Сировой

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