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Представители МАГАТЭ хотели ехать на ЗАЭС из оккупированного Крыма – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 20:50
Представители МАГАТЭ хотели ехать на ЗАЭС из оккупированного Крыма – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба Офиса президента)

Украине предлагали, чтобы представители МАГАТЭ прибыли во временно оккупированный Энергодар на Запорожскую АЭС из временно оккупированного Крыма. Украина отвергла это. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский.

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Он сказал, что Украина предложила представителям МАГАТЭ и техническим работникам ООН путь, как приехать в нашу страну, согласно украинскому законодательству – по территории Украины.

"Мы знаем, что были, скажем так, предложения, чтобы представители МАГАТЭ ехали из оккупированного Крыма. Мы сказали: если это произойдет, то больше МАГАТЭ к нам не приедет, согласно нашему законодательству. Мы рады, что все цивилизованные люди, нас услышали. И сейчас мы ожидаем их приезда", – сказал Зеленский.

Он заявил, что Украина готова создать безопасный коридор, чтобы представители МАГАТЭ поехали в Энергодар.

Зеленский также сообщил, что уже были попытки оккупантов отсоединить ЗАЭС от украинской сети, но "не состоялись". "Будем верить, что они услышали, что это опасность для всего мира", – сказал президент.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.  5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 
  • 6 августа МИД Украины обвинил Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредил, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  
  • 11 августа россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Крым МАГАТЭ заэс
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