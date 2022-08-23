Представители МАГАТЭ хотели ехать на ЗАЭС из оккупированного Крыма – Зеленский

Украине предлагали, чтобы представители МАГАТЭ прибыли во временно оккупированный Энергодар на Запорожскую АЭС из временно оккупированного Крыма. Украина отвергла это. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский.

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Он сказал, что Украина предложила представителям МАГАТЭ и техническим работникам ООН путь, как приехать в нашу страну, согласно украинскому законодательству – по территории Украины.

"Мы знаем, что были, скажем так, предложения, чтобы представители МАГАТЭ ехали из оккупированного Крыма. Мы сказали: если это произойдет, то больше МАГАТЭ к нам не приедет, согласно нашему законодательству. Мы рады, что все цивилизованные люди, нас услышали. И сейчас мы ожидаем их приезда", – сказал Зеленский.

Он заявил, что Украина готова создать безопасный коридор, чтобы представители МАГАТЭ поехали в Энергодар.

Зеленский также сообщил, что уже были попытки оккупантов отсоединить ЗАЭС от украинской сети, но "не состоялись". "Будем верить, что они услышали, что это опасность для всего мира", – сказал президент.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

6 августа МИД Украины обвинил Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредил, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.

11 августа россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

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Вадим Ребрина

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