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Ситуация обостряется, оккупанты еще дважды обстреляли ЗАЭС – Энергоатом

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 19:18
Ситуация обостряется, оккупанты еще дважды обстреляли ЗАЭС – Энергоатом - Фото
ЗАЭС (скриншот из видео)

После двух, зафиксированных сегодня, обстрелов Запорожской АЭС оккупанты еще дважды обстреляли станцию. Об этом сообщает Энергоатом.

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В 17:50 компания сообщила о третьем обстреле района расположения ЗАЭС.

Обстрелу подверглась пожарная часть, расположенная по территории станции и предназначенная для ее защиты от пожаров в случае чрезвычайных ситуаций.

"Таким образом, оккупанты продолжают методически разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате обстрела нет.

Ситуация обостряется, оккупанты еще дважды обстреляли ЗАЭС – Энергоатом

Ситуация обостряется, оккупанты еще дважды обстреляли ЗАЭС – Энергоатом

В 18:06 Энергоатом сообщил о еще одном обстреле. В этот раз захватчики попали "совсем недалеко от первого энергоблока".

Они повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление.

"Ситуация обостряется, ведь рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков", – сообщили в Энергоатоме.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.  
  • 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 
  • 6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  

Читайте также: Оккупанты заминировали Запорожскую атомную электростанцию – глава Энергоатома

Вадим Ребрина
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