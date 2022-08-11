Ситуация обостряется, оккупанты еще дважды обстреляли ЗАЭС – Энергоатом
После двух, зафиксированных сегодня, обстрелов Запорожской АЭС оккупанты еще дважды обстреляли станцию. Об этом сообщает Энергоатом.
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В 17:50 компания сообщила о третьем обстреле района расположения ЗАЭС.
Обстрелу подверглась пожарная часть, расположенная по территории станции и предназначенная для ее защиты от пожаров в случае чрезвычайных ситуаций.
"Таким образом, оккупанты продолжают методически разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб", – говорится в сообщении.
Пострадавших в результате обстрела нет.
В 18:06 Энергоатом сообщил о еще одном обстреле. В этот раз захватчики попали "совсем недалеко от первого энергоблока".
Они повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление.
"Ситуация обостряется, ведь рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков", – сообщили в Энергоатоме.
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