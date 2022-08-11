Оккупанты сегодня дважды обстреливали Запорожскую АЭС – Энергоатом

11 августа оккупанты дважды обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, сообщает в Telegram Энергоатом.

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По информации Энергоатома, зафиксированы пять попаданий в районе комендатуры станции, которая расположена рядом со сварочным участком и хранилищем источников излучения. Пострадавших нет.

Еще пять попаданий пришлись на район пожарной части неподалеку от ЗАЭС. В результате на станции не удалось провести ротацию персонала, автобусы со следующей сменой пришлось вернуть в Энергодар. Энергоатом сообщает, что до нормализации ситуации работу на станции будет продолжать предыдущая смена.

По данным Энергоатома, ситуация на ЗАЭС находится под контролем.

Сегодня генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить боевые действия вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС и заявил, что ее нельзя использовать в рамках "какой-либо военной операции".

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Несмотря на оккупацию, она пока работает в объединенной энергосистеме Украины.

В случае подключения ЗАЭС к российской энергосистеме Украина лишиться 6 ГВт мощностей (почти половину всех ядерных мощностей Украины), генерирующих самую дешевую электроэнергию среди всех видов генерации.

Еще в марте должностные лица Украины сравнивали возможность присоединения ЗАЭС к Крыму с " запуском космической ракеты в космос с помощью катапульты ".

Сергей Бережной

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