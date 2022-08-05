Новая провокация россиян: оккупанты стреляли в сторону Запорожской АЭС

Россияне устроили очередную провокацию во временно оккупированном Энергодаре – стреляли в сторону Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщают пресс-служба госпредприятия Энергоатом и мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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Сообщается, что 5 августа в результате обстрела российских оккупантов в 14:30 зафиксировано три прилета возле промышленной площадки ЗАЭС.

Россияне попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

Несмотря на провокации россиян, по данным Энергоатома, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии. Было принято решение по разгрузке и отключению от сети одного из работающих энергоблоков ЗАЭС. Выбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

Мэр Энергодара призвал жителей города соблюдать максимальную осторожность и остерегаться происходящих сейчас провокаций оккупантов.

По его данным, со стороны ЗАЭС в направлении жилых кварталов Энергодара идут обстрелы, слышны взрывы. При этом разница между вылетом и прилетом составляет всего около трех секунд.

Также Орлов сообщил, что в большинстве микрорайонов города исчез свет, нет водоснабжения, в основном прекратил работать интернет.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.

21 июля Энергоатом сообщил, что оккупанты завели тяжелую технику в машинный зал энергоблока Запорожской АЭС.

23 июля гендиректор МАГАТЭ заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на ЗАЭС и сказал, что "продолжает прилагать усилия, чтобы как можно быстрее согласовать и возглавить миссию безопасности".

Британская разведка сообщает, что армия РФ использует Запорожскую АЭС в Энергодаре для размещения своих войск, надеясь, что там их не будут атаковать.

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Оксана Житнюк

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