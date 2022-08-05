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Россия использует Запорожскую АЭС, чтобы скрыть войска от ударов – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 09:21
Россия использует Запорожскую АЭС, чтобы скрыть войска от ударов – разведка Британии - Фото
Запорожская АЭС (фото - Запорожская атомная электростанция, Facebook)

Армия РФ использует Запорожскую АЭС во временно оккупированном Энергодаре для размещения своих войск, надеясь, что там их не будут атаковать. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

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Британцы говорят, что намерения РФ по Запорожской АЭС остаются неясны после пяти месяцев оккупации, однако россияне подорвали безопасность эксплуатации станции.

Оккупанты, вероятно, действуют в районах возле АЭС, в частности, бьют из артиллерии по подконтрольной Украине территории на правом берегу Днепра.

Кроме того, отмечают разведчики, россияне, вероятно, используют территорию АЭС и Энергодара для размещения и отдыха своих сил. Они уповают на защищенный статус АЭС, чтобы снизить риск нанесения ночного удара украинских сил по российским войскам и технике.

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Марк Сировой
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АЭС армия рф Энергодар войска россии разведка великобритании
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