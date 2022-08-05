Россияне ударили "Оводом" недалеко от Запорожья, Никополь накрыли реактивной артиллерией

дополнено

В первые часы 5 августа российские войска ударили ракетами рядом с Запорожьем. Об этом сообщили местные жители, прилеты подтвердил глава местной военной администрации Александр Старух.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Враг и дальше не дает покоя Запорожскому краю. Зафиксирован приход нескольких ракет рядом с областным центром", – без конкретики написал он, пообещав ее позднее.

Судя по камерам наблюдения, взрывы раздались по меньшей мере в 01:49 и 02:19.

По данным на 03:05, жертв нет.

Ранее, около 22:00, Старух сообщил, что слышимые в Запорожье громкие взрывы – результат вражеских обстрелов населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения: удары были нанесены россиянами в направлении поселков Новоалександровской громады.

Разрушениям подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры, часть поселков осталась без света и водоснабжения.

ОБНОВЛЕНО в 07:45. По данным главы ДнепрОВА Резниченко, по Мировской громаде Никопольского района на юго-запад от Запорожья враг ударил ракетой X-59 "Овод". Есть разрушение жилья, выведен из строя газовод. Предварительно, без пострадавших.

Кроме того, россияне ударили ночью по Никополю дважды из "Градов": прилетело 40 реактивных снарядов, повреждены до 10 частных домов и хозпостроек, уничтожен автобус и несколько автомобилей на местном предприятии.

По Криворожскому району россияне ударили из "Ураганов" и ствольной артиллерии: под огонь попали Карповская и Зеленодольская громады. Люди не пострадали.

ОБНОВЛЕНО в 09:15. Обладминистрация пишет, что за минувшие сутки обстреляны населенные пункты Терноватое, Григоровка, Веселянка, Юльевка, Новогригоровка и Запорожье. Есть 34 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.

Вчера, 4 августа, президент Зеленский обвинил Amnesty International в помощи российским террористам.

Читайте также: На юге ВСУ плотно атаковали систему ПВО оккупантов – уничтожено четыре С-300

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.